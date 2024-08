Anschlag auf Feuerwehr: Brandstifter geschnappt

Kurz vor 5 Uhr in der Früh hatte ein Nachbar in Münster (Bezirk Kufstein) am Freitag die Feuerwehr alarmiert, nachdem er Flammen bemerkt hatte. Die Polizei wurde indes über die Leitstelle informiert. Denn rasch sei die Vermutung aufgekommen, dass der Brand im Kommandoraum gelegt worden sein dürfte.