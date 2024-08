Wenn Kinder und Jugendliche plötzlich verschwinden

Melina ist wieder da! Die Angehörigen und Freunde der 14-jährigen Innsbruckerin, die seit Dienstagfrüh in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) spurlos verschwunden war, dürfen aufatmen. Das Mädchen wurde am Donnerstagvormittag mit ihrem Freund unversehrt in Bremen in Norddeutschland von einer Polizeistreife aufgespürt. „Die Jugendlichen waren aus persönlichen Gründen von zu Hause abgängig“, heißt es seitens der Tiroler Polizei.