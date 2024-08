Lebensgefahr! Frau injizierte Fake-Abnehmspritzen

Im Wiener Landesgericht muss sich am Mittwoch eine 28-jährige Ukrainerin verantworten. Die junge Frau hat ihren Kundinnen in Wien gefälschte OZEMPIC-Abnehmspritzen verabreicht und diese so in Lebensgefahr gebracht. Über entsprechende Ausbildungen und Zulassungen verfügt sie laut Staatsanwaltschaft nicht.