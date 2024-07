Warum Peter Kaiser der bessere SPÖ-Chef wäre

In Kärnten muss gespart werden. Doch SPÖ-Chef Andreas Babler will genau das nach der Wahl verhindern. Der Mann will eine Schönwettergarantie. Warum Bablers Garantieerklärung, dass es kein Sparpaket geben darf, eine absurde Idee ist, analysiert „Krone“-Superressortleiter Rainer Nowak.