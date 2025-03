Trumps Hass galt nicht Selenskyj, sondern Europa

Der Angriff galt Selenskyj, der offensichtlich mit einer derartigen Demütigungsnummer nicht gerechnet hatte. Trumps Hass galt aber nicht nur dem alten Verbündeten Joe Bidens, sondern Europa. Also der EU, all ihren Mitgliedsländern, ihrer Kommissionspräsidentin, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland. Es war das Ende der transatlantischen Partnerschaft und eine Zäsur. Die Ukraine, Europa stehen allein auf der einen Seite. Drei Großmächte, die USA, Russland und China, stehen in der Ukraine-Frage auf der anderen.