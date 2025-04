Michael Ludwigs schwierige Polit-Partnerbörse

Die FPÖ und Dominik Nepp hatten im Duell gegen Michael Ludwig keine Chance. Das beste FPÖ-Wahlergebnis (von Heinz-Christian Strache) bleibt trotz kräftigem Plus in weiter Ferne. Einem Strategen wie Herbert Kickl muss das zu denken geben, an der Bundeshauptstadt beißt er sich die Zähne aus. Vielleicht weiß der mutmaßliche und potenzielle Kickl-Nachfolger Udo Landbauer Rat. In fünf Jahren wartet die nächste Chance.