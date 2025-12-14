Öxit-Vorschlag: „Das geht Trump nichts an!“

ArbeiterProletariat findet ähnliche Worte: „Österreicher sind (wie zB auch Italiener) vieles, aber sicher kein Volk, das sich von außen irgendwas zurufen lassen will.“ In dasselbe Horn stößt Karl1971: „Egal, wie man zur EU steht, jede Einmischung von außen ist abzulehnen.“

„Ohne EU wäre es schwer, gegen die großen Wirtschaftsblöcke zu bestehen“

Wenn es auch Kritik an der EU gibt, sehen viele doch die Vorteile einer Mitgliedschaft. Leser objektiv.frei.fair formuliert es etwas drastisch: „Ist halt doch nur eine Minderheit, die noch nicht verstanden hat, dass Österreich ohne die EU gleich einpacken könnte.“ „Unsere Wirtschaft ist stark mit den Nachbarländern verwoben und wir sind zudem von Tourismus abhängig. Tolle Idee, hier Zölle und Bürokratie wieder einzuführen! Mitdenken ist nicht die Stärke von denen, die raus wollen“, bringt es Rfilix01 auf den Punkt.