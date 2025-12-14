Öxit-Vorschlag: „Das geht Trump nichts an!“

Wie berichtet, sieht die neue US-Sicherheitsstrategie vor, Länder wie unter anderem Österreich gezielt näher an die USA zu binden und von der EU zu lösen, indem pro‑amerikanische, souveränitätsorientierte Parteien und Bewegungen unterstützt werden sollen. Eine Umfrage des IFDD zeigt nun, dass 70 Prozent der Österreicher Trumps Öxit-Vorschlag klar ablehnen. Was denkt unsere Leserschaft darüber?
Eine große Mehrheit wünscht sich generell keine politische Einmischung aus den USA. Wenig überraschend sind es besonders FPÖ-Wähler, die das anders sehen. Von ihnen würden 65 % einen EU-Austritt befürworten, obwohl die erwähnte Partei offiziell keinen anstrebt. Gleichzeitig glauben 47 %, dass Österreich langfristig nicht klar von der EU profitiert, was doch eine gewisse kritische Grundhaltung gegenüber der EU deutlich macht.
„Der hat sich nicht einzumischen“
Für viele stellt es allein schon einen Affront dar, dass Trump Österreich derlei Vorschläge macht. So melden sich einige zu Wort, die ihn diesbezüglich in die Schranken weisen. Unter ihnen ist etwa Iflyhelis, der schreibt: „Bitte, einen Trump geht es Null an, ob Österreich bei der EU ist, oder nicht“. Auch Leserin BusyMum zeigt sich ob seiner Aussage entsetzt und stellt klar: „Der hat sich nicht einzumischen.“
ArbeiterProletariat findet ähnliche Worte: „Österreicher sind (wie zB auch Italiener) vieles, aber sicher kein Volk, das sich von außen irgendwas zurufen lassen will.“ In dasselbe Horn stößt Karl1971: „Egal, wie man zur EU steht, jede Einmischung von außen ist abzulehnen.“
„Ohne EU wäre es schwer, gegen die großen Wirtschaftsblöcke zu bestehen“
Wenn es auch Kritik an der EU gibt, sehen viele doch die Vorteile einer Mitgliedschaft. Leser objektiv.frei.fair formuliert es etwas drastisch: „Ist halt doch nur eine Minderheit, die noch nicht verstanden hat, dass Österreich ohne die EU gleich einpacken könnte.“ „Unsere Wirtschaft ist stark mit den Nachbarländern verwoben und wir sind zudem von Tourismus abhängig. Tolle Idee, hier Zölle und Bürokratie wieder einzuführen! Mitdenken ist nicht die Stärke von denen, die raus wollen“, bringt es Rfilix01 auf den Punkt.
Und auch Gruebler meint: „Die EU würde schon passen. Wenn auch vieles verbessert werden könnte. Ohne EU wäre es schwer, gegen die großen Wirtschaftsblöcke zu bestehen.“
„Wir zahlen mehr nach Brüssel, als zurückkommt!“
Trotzdem gibt es natürlich auch Gegenstimmen. Leser junior07 sieht, wie einige andere, vor allem die Kosten und die Bevormundung aus Brüssel als negativ an: „Wir zahlen mehr nach Brüssel, als zurückkommt! Dafür werden wir täglich bevormundet!“ Auch für sausundbraus überwiegen, folgenden Zeilen nach zu urteilen, die Nachteile: „Ich bin für einen Austritt aus dieser EU. Da es für uns mehr Nachteile und Kosten, als Vorteile bringt. Dieses Konstrukt in der derzeitigen Form, ist sowieso auf Zeit gesehen zum Scheitern verurteilt.“
„Für genaue Zahlen sollte man eine Volksbefragung machen“
Für einige würde sich hierzu eine Volksbefragung anbieten. Unter ihnen ist etwa KroneLeser3144599: „Also um es realistisch zu machen und genaue Zahlen zu bekommen, wie viele aus der Eu rauswollen oder bleiben, sollte man eine Volksbefragung machen.“ Andere fordern sogar, wie Olympia, eine Volksabstimmung: „Volksabstimmung und dann weiß man es ganz konkret.“
„Die EU sollte sich darauf besinnen, wofür sie gegründet wurde“
Mike12345 richtet jedenfalls folgenden Appell an die Union: „Österreich muss nicht aus der Europäischen Union austreten – die Blauen sind auch nicht dafür – aber die Europäische Union sollte sich auf die vier Grundfreiheiten besinnen, wofür sie gegründet wurde!“
Nun sind Sie gefragt!
Welchem der vorgestellten Kommentare stimmen Sie zu, welchem eher weniger? Welche Argumente sind für Sie am schlüssigsten und wo würden Sie einhaken? Und was denken Sie eigentlich über Trumps Öxit-Vorschlag im Allgemeinen? Erzählen Sie es uns unten in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Beiträge!
