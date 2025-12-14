Fluchtversuch nach Unfall mit 1,82 Promille

Da dürfte es ordentlich „gescheppert“ haben, als am Samstag in Schattendorf ein 22-jähriger Alkolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hausmauer krachte. Das Auto steckte den Crash jedenfalls nicht so gut weg. Dennoch versuchte der junge Mann noch mit dem schwer beschädigten Wagen die Flucht zu ergreifen und stieg aufs Gas.