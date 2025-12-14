Fluchtversuch nach Unfall mit 1,82 Promille

Ein 22-Jähriger war mit dem Auto in Hausmauer gekracht. Er war nicht der einzige, der im Zuge der Schwerpunktaktion den Schein abgeben musste.
Da dürfte es ordentlich „gescheppert“ haben, als am Samstag in Schattendorf ein 22-jähriger Alkolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hausmauer krachte. Das Auto steckte den Crash jedenfalls nicht so gut weg. Dennoch versuchte der junge Mann noch mit dem schwer beschädigten Wagen die Flucht zu ergreifen und stieg aufs Gas.
Führerschein weg
Doch das Fahrzeug wollte nicht mehr. Weil das Kühlwasser auslief, kamen Pkw und Fahrer nicht weit. Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte den 22-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Unfallorts bei seinem Auto antreffen. Der Alkomattest ergab 1,82 Promille. Der Führerschein wurde gleich an Ort und Stelle abgenommen.
Auch im Bezirk Güssing verursachte ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Er hatte sich ebenfalls schwer alkoholisiert hinters Steuer des Wagens gesetzt. 2,28 Promille zeigte der Alkomat an. Den Führerschein konnten die Beamten dem Lenker dennoch nicht abnehmen – er besitzt gar keinen.
Illegale „Spritztour“
Ebenfalls keine Lenkberechtigung besaß ein 16-Jähriger im Bezirk Oberpullendorf. Was ihn nicht davon abhielt, in ein Auto zu steigen und loszufahren. Als die Polizei ihn aus dem Verkehr zog, war die „Spritztour“ allerdings abrupt vorbei. Anzeige!
Auf der A3 bei der Raststation Hornstein stoppten die Beamten im Zuge des Planquadrats auch einen ungarischen Lenker. Wie sich herausstellte, stand der 22-Jährige unter Drogeneinfluss. Zudem wurde eine kleine Menge Marihuana sichergestellt, die offenbar dem Beifahrer gehörte. Der 22-Jährige ist seinen Schein los.
18 Lenker beeinträchtigt
In Summe wurden bei der landesweiten Schwerpunktaktion am Samstag gleich zwölf Führerscheine abgenommen. 18 Fahrzeuglenker – alles Männer – standen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Zusätzlich gab es 150 Anzeigen und zwei Kennzeichenabnahmen wegen technischer Mängel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.