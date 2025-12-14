Vorteilswelt
Fluchtversuch nach Unfall mit 1,82 Promille

Burgenland
14.12.2025 19:00
In Summe kontrollierte die Polizei bei der unangekündigten Schwerpunktaktion landesweit 830 ...
In Summe kontrollierte die Polizei bei der unangekündigten Schwerpunktaktion landesweit 830 Lenker. Bei den meisten war alles in Ordnung.(Bild: Christian Schulter)

Ein 22-Jähriger war mit dem Auto in Hausmauer gekracht. Er war nicht der einzige, der im Zuge der Schwerpunktaktion den Schein abgeben musste.

Da dürfte es ordentlich „gescheppert“ haben, als am Samstag in Schattendorf ein 22-jähriger Alkolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hausmauer krachte. Das Auto steckte den Crash jedenfalls nicht so gut weg. Dennoch versuchte der junge Mann noch mit dem schwer beschädigten Wagen die Flucht zu ergreifen und stieg aufs Gas.

Führerschein weg
Doch das Fahrzeug wollte nicht mehr. Weil das Kühlwasser auslief, kamen Pkw und Fahrer nicht weit. Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte den 22-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Unfallorts bei seinem Auto antreffen. Der Alkomattest ergab 1,82 Promille. Der Führerschein wurde gleich an Ort und Stelle abgenommen.

Auch im Bezirk Güssing verursachte ein junger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Er hatte sich ebenfalls schwer alkoholisiert hinters Steuer des Wagens gesetzt. 2,28 Promille zeigte der Alkomat an. Den Führerschein konnten die Beamten dem Lenker dennoch nicht abnehmen – er besitzt gar keinen.

Illegale „Spritztour“
Ebenfalls keine Lenkberechtigung besaß ein 16-Jähriger im Bezirk Oberpullendorf. Was ihn nicht davon abhielt, in ein Auto zu steigen und loszufahren. Als die Polizei ihn aus dem Verkehr zog, war die „Spritztour“ allerdings abrupt vorbei. Anzeige!

Auf der A3 bei der Raststation Hornstein stoppten die Beamten im Zuge des Planquadrats auch einen ungarischen Lenker. Wie sich herausstellte, stand der 22-Jährige unter Drogeneinfluss. Zudem wurde eine kleine Menge Marihuana sichergestellt, die offenbar dem Beifahrer gehörte. Der 22-Jährige ist seinen Schein los.

18 Lenker beeinträchtigt
In Summe wurden bei der landesweiten Schwerpunktaktion am Samstag gleich zwölf Führerscheine abgenommen. 18 Fahrzeuglenker – alles Männer – standen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Zusätzlich gab es 150 Anzeigen und zwei Kennzeichenabnahmen wegen technischer Mängel.

Burgenland
Folgen Sie uns auf