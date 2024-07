Zivilisation oder Barbarei

Nein, die fast einstündige Rede des israelischen Regierungschefs vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses in Washington war nicht das, was sich so manche Demokraten erwartet haben, auch die Familien der mehr als 120 Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas im Gazastreifen befinden, wurden schwer enttäuscht. Netanyahu sprach nicht von einem möglichst baldigen Kriegsende und auch nicht von einem Deal mit der Hamas, der zu einer Freilassung der Geiseln führen könnte.