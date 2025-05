Gedenken in Mauthausen mit royaler Beteiligung

Mehr als 200.000 Menschen gefangengehalten

Im KZ Mauthausen und seinen über 40 Nebenlagern waren zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 40 Nationen gefangengehalten worden, rund die Hälfte von ihnen überlebte die Mordmaschinerie nicht. Am 5. Mai 1945 wurde das Lager von der US-Armee befreit. Die Befreiungsfeier in Mauthausen ist die größte in einer ganzen Reihe von ähnlichen Veranstaltungen in den ehemaligen Außenlagern, wie sie etwa am Samstag am Gelände der ehemaligen KZ Gunskirchen, Gusen oder Ebensee stattfanden oder morgen, Montag, in Melk. Alle standen – wie auch das Fest der Freude am vergangenen Donnerstag – oder stehen unter dem Jahresmotto „Gemeinsam für ein ,Niemals wieder!‘“.