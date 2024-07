Wofür steht Harris? Ein Staat muss jetzt zittern

„Eisernes“ Bekenntnis zur NATO

In der jüngsten Vergangenheit gelang es ihr über Strecken, ein Profil zu entwickeln. Bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz hielt Harris eine Rede, in der sie Russland für den Einmarsch in die Ukraine verurteilte und ein „eisernes“ Bekenntnis der USA zu der in Artikel 5 des NATO-Vertrages verankerten Verpflichtung zur gegenseitigen Selbstverteidigung versprach.