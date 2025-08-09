Vorteilswelt
Staus, Verzögerungen

Ab in den Süden – oder heim: Blechlawinen rollen!

Tirol
09.08.2025 11:03
Auf der B179 Fernpassstraße staute es sich am Samstag.
Auf der B179 Fernpassstraße staute es sich am Samstag.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Sommer, Strand, Meer – und Stau! Die Urlaubshochsaison macht sich dieses Wochenende einmal mehr auf den heimischen Straßen bemerkbar. Während die einen in den Süden fahren, wollen oder müssen die anderen wieder zurück nach Hause. Stau-Hotspots gab es am Samstag bisher etwa in Tirol und auch in Salzburg.

Stoßstange an Stoßstange hieß es am Samstagvormittag etwa auf der B179 Fernpassstraße in Tirol zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte – in beiden Fahrtrichtungen. Autofahrer mussten sich in Geduld üben – einer meldete der „Krone“ einen Zeitverlust von fast einer Stunde.

Auch Biker standen am Fernpass im Stau.
Auch Biker standen am Fernpass im Stau.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Im weiteren Verlauf der B179 kam es auch immer wieder zu Verzögerungen und Stauungen – etwa zwischen Biberwier und Nassereith.

Staus auch auf Seefelder Straße und im Zillertal
Dichten Reiseverkehr zeigten die Kameras am Samstagvormittag auch entlang der B177 Seefelder Straße zwischen Scharnitz und dem Autobahnknoten Zirl/Kematen.

Dichter Reiseverkehr am Zirler Berg.
Dichter Reiseverkehr am Zirler Berg.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Behinderungen gab es laut ÖAMTC-Verkehrsservice teilweise auch auf der B169 Zillertalstraße. Stockender Verkehr und einige Minuten Zeitverlust werden abschnittsweise von der A13 Brennerautobahn gemeldet.

Tauernautobahn wieder Stau-Hotspot
Auch in anderen Bundesländern rollt der Reiseverkehr in Richtung Süden bzw. wieder retour in Richtung Norden. Ein besonderer Hotspot ist laut ÖAMTC wieder die A10 Tauernautobahn in Salzburg.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

