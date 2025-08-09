Vorteilswelt
Ganz in Blau

David Alaba posiert im neuen Real-Ausweichtrikot

Fußball International
09.08.2025 10:31
David Alaba posiert für Real Madrid ganz in Blau.
David Alaba posiert für Real Madrid ganz in Blau.

Fesch ist er! David Alaba posiert (wie viele andere Mannschaftskollegen auch) mit dem neuen Real-Madrid-Ausweichtrikot. Ganz in Blau.

Ganz in Blau erstrahlt das neue Ausweichtrikot. Und David Alaba steht es hervorragend. Real veröffentlichte die Bilder vom einschlägigen Fotoshooting, um das neue Stück Textil angemessen zu promoten. Alaba modelt ebenso wie die Kollegen Mbappe, Bellingham und Co.

„Perfekte Fusion“
Das neue Leiberl erstrahlt in Blau und sei „inspiriert von den Tribünen des Bernabéu-Stadions, kombiniert mit weißen Details und dem ikonischen Kleeblatt von adidas Originals“, heißt es im entsprechenden PR-Text des Klubs: „Das Design steht für eine perfekte Fusion der Identitäten von Real Madrid und adidas.“

Wie viele Einsätze?
Wie oft Alaba die neue Wäsch‘ tatsächlich im Wettkampf überstreifen wird, bleibt abzuwarten. Es heißt, dass er bei Neo-Trainer Xabi Alonso eher auf dem Abstellgleis denn in der Startformation platziert wird.

Immerhin: Seine Wadenverletzung hat der Wiener überstanden. Alaba hat am Montag den Trainingsauftakt von Real Madrid voll mitgemacht und könnte damit auch nächsten Dienstag auf dem Innsbrucker Tivoli zu sehen sein. Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien, der erstmals seit 2021 in Österreich zu Gast ist, absolviert ein Testspiel gegen WSG Tirol. Der Ticketverkauf dafür startete am Dienstagmittag und verzeichnete regen Andrang.

Alaba hat seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 mit Verletzungen zu kämpfen. Adduktorenprobleme, ein Meniskusriss und zuletzt Ende Juni eine Muskelblessur in der linken Wade hatten den 33-Jährigen zu vielen Pausen gezwungen. Laut spanischen Medien hat der Innenverteidiger, dessen Vertrag noch eine Saison läuft, mittlerweile seinen Platz in der Real-Elf verloren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
