David Alaba posiert im neuen Real-Ausweichtrikot

Fesch ist er! David Alaba posiert (wie viele andere Mannschaftskollegen auch) mit dem neuen Real-Madrid-Ausweichtrikot. Ganz in Blau.
Ganz in Blau erstrahlt das neue Ausweichtrikot. Und David Alaba steht es hervorragend. Real veröffentlichte die Bilder vom einschlägigen Fotoshooting, um das neue Stück Textil angemessen zu promoten. Alaba modelt ebenso wie die Kollegen Mbappe, Bellingham und Co.
„Perfekte Fusion“
Das neue Leiberl erstrahlt in Blau und sei „inspiriert von den Tribünen des Bernabéu-Stadions, kombiniert mit weißen Details und dem ikonischen Kleeblatt von adidas Originals“, heißt es im entsprechenden PR-Text des Klubs: „Das Design steht für eine perfekte Fusion der Identitäten von Real Madrid und adidas.“
Wie viele Einsätze?
Wie oft Alaba die neue Wäsch‘ tatsächlich im Wettkampf überstreifen wird, bleibt abzuwarten. Es heißt, dass er bei Neo-Trainer Xabi Alonso eher auf dem Abstellgleis denn in der Startformation platziert wird.
Immerhin: Seine Wadenverletzung hat der Wiener überstanden. Alaba hat am Montag den Trainingsauftakt von Real Madrid voll mitgemacht und könnte damit auch nächsten Dienstag auf dem Innsbrucker Tivoli zu sehen sein. Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien, der erstmals seit 2021 in Österreich zu Gast ist, absolviert ein Testspiel gegen WSG Tirol. Der Ticketverkauf dafür startete am Dienstagmittag und verzeichnete regen Andrang.
Alaba hat seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 mit Verletzungen zu kämpfen. Adduktorenprobleme, ein Meniskusriss und zuletzt Ende Juni eine Muskelblessur in der linken Wade hatten den 33-Jährigen zu vielen Pausen gezwungen. Laut spanischen Medien hat der Innenverteidiger, dessen Vertrag noch eine Saison läuft, mittlerweile seinen Platz in der Real-Elf verloren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.