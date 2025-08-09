David Alaba posiert im neuen Real-Ausweichtrikot

Immerhin: Seine Wadenverletzung hat der Wiener überstanden. Alaba hat am Montag den Trainingsauftakt von Real Madrid voll mitgemacht und könnte damit auch nächsten Dienstag auf dem Innsbrucker Tivoli zu sehen sein. Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien, der erstmals seit 2021 in Österreich zu Gast ist, absolviert ein Testspiel gegen WSG Tirol. Der Ticketverkauf dafür startete am Dienstagmittag und verzeichnete regen Andrang.