Harris gegen Trump: „Welten prallen aufeinander“

Von der Leyens zweite Amtszeit: „Zeit der Umsetzung“

Von der zweiten Amtszeit von Ursula von der Leyen könne man laut Schmidt viel erwarten. „Das wird die Zeit der Umsetzung. Eine Legislaturperiode, wo es vor allem um Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit geht, um eine Stärkung der Demokratie geht und wo Sicherheit und Verteidigung als Schwerpunkt auf der Agenda stehen.“ In schwierigen Zeiten sei es wichtig, dass sich die Europäische Union rasch geeinigt hat auf die Spitzenpositionen innerhalb der Europäischen Union. „Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Die Welt gerät aus den Fugen, und deswegen ist es besonders entscheidend, hier Kontinuität zu zeigen und die Arbeit so schnell wie möglich weiterzuführen.“



