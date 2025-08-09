Schüsse bei Tourismus-Hotspot: Drei Verletzte

Vier Schussopfer vor wenigen Tagen

Vor etwas mehr als einer Woche erst war es in New York zu Schüssen gekommen, bei denen der Schütze vier Menschen tötete. Ein 27-Jähriger war in ein Bürogebäude eingedrungen. Unter den Todesopfern war auch ein Polizist. Es war der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in New York seit 25 Jahren.