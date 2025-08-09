Schock in New York
Schüsse bei Tourismus-Hotspot: Drei Verletzte
In der Nähe eines beliebten Tourismus-Hotspots in der US-Stadt New York sind am Samstag Schüsse abgefeuert worden. Dabei wurden drei Menschen verletzt, diese wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Person fest.
In New York in den Vereinigten Staaten kam es am Samstag in der Nacht zu Schüssen in der Nähe des Times Squares. Die Polizei sei kurz nach ein Uhr in der Nacht (Ortszeit) gerufen worden, wie die Zeitung „Newsweek“ berichtete.
Bei den Schussopfern soll es sich um eine 18-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 19 und 65 Jahren handeln. Alle drei wurden verletzt und in ein Krankenhaus in New York gebracht. Sie sollen in stabilem Zustand sein.
Eine Person festgenommen
Die New Yorker Polizei (NYPD) nahm eine verdächtige Person fest. Die Zeitung „Mirror“ berichtete unter Berufung auf die New Yorker Polizei, dass ein 17-Jähriger die Schüsse abgegeben haben soll. Er soll nach einem „Streit“ zwischen zwei Personen geschossen haben.
In den sozialen Medien wurde Videomaterial veröffentlicht, auf dem panische Szenen rund um den Times Square zu sehen sind. In den Videos laufen zahlreiche Menschen davon und die Polizei versucht, das Gebiet abzusperren.
Vier Schussopfer vor wenigen Tagen
Vor etwas mehr als einer Woche erst war es in New York zu Schüssen gekommen, bei denen der Schütze vier Menschen tötete. Ein 27-Jähriger war in ein Bürogebäude eingedrungen. Unter den Todesopfern war auch ein Polizist. Es war der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in New York seit 25 Jahren.
