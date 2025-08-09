Nach Großeinsatz: Messerstecher in Wien gefasst

Messerangreifer aus der Obdachlosen-Szene

Der verletzte Mann gab gegenüber der Polizei später an, den 19-Jährigen aus der Obdachlosen-Szene erst seit zwei Wochen gekannt zu haben. Der Tatverdächtige war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten und war im Bundesgebiet auch nicht gemeldet. Eine Einvernahme des mutmaßlichen Angreifers war aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in der Zelle des 19-Jährigen bisher nicht möglich gewesen.