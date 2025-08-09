Vorteilswelt
Opfer in Lebensgefahr

Nach Großeinsatz: Messerstecher in Wien gefasst

Wien
09.08.2025 10:41
Der 19-jährige Tatverdächtige aus Bulgarien konnte mittlerweile gefasst werden (Symbolbild).
Der 19-jährige Tatverdächtige aus Bulgarien konnte mittlerweile gefasst werden (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Nach der schweren Messerattacke in Wien-Floridsdorf am Dienstag konnte der mutmaßliche Täter zwei Tage später gefasst werden. Ein 33-jähriger Mann aus der Obdachlosen-Szene wurde durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nach wie vor einen weiteren Zeugen, der bisher nicht gefunden werden konnte.

Im Bereich des Wasserparks in Floridsdorf kam es zu dem Mordversuch, durch den ein 33-Jähriger durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde. Der mutmaßliche und bislang unbekannte Täter befand sich seitdem auf der Flucht. 

Der Tatverdächtige konnte durch die Exekutive mittlerweile ausgeforscht und am Donnerstagnachmittag im Bereich der Floridsdorfer Hauptstraße festgenommen werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der bereits inhaftiert wurde. Das Opfer konnte mittlerweile zu dem Vorfall befragt werden und konnte ihren Angreifer zweifelsfrei wiedererkennen.

Messerangreifer aus der Obdachlosen-Szene
Der verletzte Mann gab gegenüber der Polizei später an, den 19-Jährigen aus der Obdachlosen-Szene erst seit zwei Wochen gekannt zu haben. Der Tatverdächtige war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten und war im Bundesgebiet auch nicht gemeldet. Eine Einvernahme des mutmaßlichen Angreifers war aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in der Zelle des 19-Jährigen bisher nicht möglich gewesen.

Streit wegen Handy als Auslöser
Auch zum Tathergang gibt es mittlerweile Klarheit: Auslöser soll laut dem 33-Jährigen ein Streit wegen seines Handys gewesen sein. Nach einer Rangelei soll das Opfer das Telefon wieder an sich genommen haben. Daraufhin hätte der 19-Jährige mit dem Messer zweimal auf den Mann eingestochen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise oder Zeugen zu dem Fall. Laut dem Bericht müsse es einen weiteren Zeugen aus der Obdachlosen-Szene geben, der bisher nicht ausgeforscht werden konnte.

Sachdienliche Hinweise zur Tat werden weiterhin in jeder Polizeidienststelle und direkt im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter 01-31310-67800 entgegengenommen.

Wien
