Joe Bidens Rückzug: Was in Stunden davor passierte

„Entschlossen“, erklärte Bidens Team am Tag seines Rückzugs, sei der 81-Jährige. Entschlossen, Donald Trump im November erneut zu schlagen. Wer Fragen zu seinem Gesundheitszustand stellte, wurde offensiv angegangen. Es war der mittlerweile eingeübte Ablauf.

Knapp drei Autostunden vom Weißen Haus entfernt wurde währenddessen im wahrsten Sinne Geschichte geschrieben. Der US-Präsident feilte in seinem Ferienhaus in Rehoboth Beach, Delaware, längst an einem Brief, um die Welt über seinen Verzicht auf die erneute Spitzenkandidatur zu informieren.