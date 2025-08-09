Vorteilswelt
Was läuft hier schief?

Wie wir China geholfen haben, so groß zu werden

Wirtschaft
09.08.2025 11:33
Donald Trump hat längst gemerkt, dass Xi Jinping kein Juniorpartner mehr ist.
Donald Trump hat längst gemerkt, dass Xi Jinping kein Juniorpartner mehr ist.(Bild: EPA/ROMAN PILIPEY)

Eine falsche Freihandelspolitik hat China Tür und Tor geöffnet. Mittlerweile ist dem Westen das Reich der Mitte über den Kopf gewachsen. Vor allem bei seltenen Erden und Metallen spielt China das Quasi-Monopol in die Karten.

Wir alle kennen sie: die Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn. Das Reich der Mitte übernimmt sie. Das passt genau zu der Pappkartoninvasion von Temu und Shein, während bei uns im realen Handel die Geschäfte zusperren. Die chinesische Auslandsoffensive bricht nun alle Rekorde. Die Entwicklungsstrategie ist von „made in China“ über „made from China“ zu „made by China“ angekommen.

Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
