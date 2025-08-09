Wie wir China geholfen haben, so groß zu werden

Wir alle kennen sie: die Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn. Das Reich der Mitte übernimmt sie. Das passt genau zu der Pappkartoninvasion von Temu und Shein, während bei uns im realen Handel die Geschäfte zusperren. Die chinesische Auslandsoffensive bricht nun alle Rekorde. Die Entwicklungsstrategie ist von „made in China“ über „made from China“ zu „made by China“ angekommen.