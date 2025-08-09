Wie wir China geholfen haben, so groß zu werden

Russland nahm großes Gebiet in der Ostukraine ein
In nur einem Monat
Eine falsche Freihandelspolitik hat China Tür und Tor geöffnet. Mittlerweile ist dem Westen das Reich der Mitte über den Kopf gewachsen. Vor allem bei seltenen Erden und Metallen spielt China das Quasi-Monopol in die Karten.
Wir alle kennen sie: die Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn. Das Reich der Mitte übernimmt sie. Das passt genau zu der Pappkartoninvasion von Temu und Shein, während bei uns im realen Handel die Geschäfte zusperren. Die chinesische Auslandsoffensive bricht nun alle Rekorde. Die Entwicklungsstrategie ist von „made in China“ über „made from China“ zu „made by China“ angekommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.