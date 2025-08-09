F1: Russell grüßt aus dem Sommer(-Liebes-)Urlaub

„Ich klinke mich aus.“ Schreibt George Russell und grüßt gleichzeitig vom Sommer(-Liebes-)Urlaub.
Es dürfte schlimmere Schicksale geben, als jenes, das aktuell George Russell widerfährt. Der Mercedes-Formel-1-Pilot weilt gerade mit seiner Freundin Carmen Montero Mundt im Italien-Urlaub (wo genau, verrät er nicht). Was sich aus den dort aufgenommenen und auf Insta deponierten Schnappschüssen herauslesen lässt: Sein Oberkörper ist top austrainiert; die Landschaft, in der sie sich aufhalten, ist malerisch; der Motor der Yacht funktioniert; die Liebe zwischen George und Carmen ist frisch. Alles in allem scheint der Urlaub nahe dran am vollständigen Glück zu sein.
„Er liefert ab“
Die Formel 1 macht noch drei Wochen Pause. Dann geht‘s in den Niederlanden weiter. Dort will Russell wieder seine Stellung als Einser-Fahrer bei Mercedes unter Beweis stellen. Das war er laut Teamchef Toto Wolff übrigens auch schon im Jahr 2024. Damals hieß seine prominenter Teamkollege noch Lewis Hamilton. Und den „besiegte“ er mit 245 zu 223 Punkten. Wolff lobt die starke Entwicklung Russells. „George hat die Rolle als erfahrener Fahrer auf ganz natürliche Weise eingenommen, und er liefert ab.“
Auch in der Saison 2026? Wird sein Vertrag verlängert? Vieles deutet darauf hin. Auch Wolff scheint mit dem Briten weiter zu planen. Russell selbst aber tritt noch auf die Euphoriebremse. Diesen Sommer werde es definitiv keine Entscheidung seinen Vertrag betreffend geben, sagte er zuletzt. Der Kontrakt läuft jedenfalls mit Ende 2025 aus. Ein bisserl Zeit zum Überlegen bleibt Russell ja noch. Zum Beispiel im Liebesurlaub in Italien.
