F1: Russell grüßt aus dem Sommer(-Liebes-)Urlaub

Es dürfte schlimmere Schicksale geben, als jenes, das aktuell George Russell widerfährt. Der Mercedes-Formel-1-Pilot weilt gerade mit seiner Freundin Carmen Montero Mundt im Italien-Urlaub (wo genau, verrät er nicht). Was sich aus den dort aufgenommenen und auf Insta deponierten Schnappschüssen herauslesen lässt: Sein Oberkörper ist top austrainiert; die Landschaft, in der sie sich aufhalten, ist malerisch; der Motor der Yacht funktioniert; die Liebe zwischen George und Carmen ist frisch. Alles in allem scheint der Urlaub nahe dran am vollständigen Glück zu sein.