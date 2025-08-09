Auch Nordkorea baut Propaganda-Lautsprecher ab

Die Propaganda-Beschallung über die Grenze hinweg wurde von beiden Seiten je nach Stand der Beziehungen immer wieder eingesetzt. Die beiden Länder befinden sich seit dem Korea-Krieg von 1950 bis 1953 formell noch im Kriegszustand, da der Konflikt nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag endete. In den vergangenen Jahren hatten sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten verschlechtert.