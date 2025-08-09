Vorteilswelt
Zarte Annäherung

Auch Nordkorea baut Propaganda-Lautsprecher ab

Außenpolitik
09.08.2025 11:15
Südkorea hatte den ersten Schritt gemacht und mit dem Abbau von Propaganda-Lautsprechern an der Grenze begonnen.
Südkorea hatte den ersten Schritt gemacht und mit dem Abbau von Propaganda-Lautsprechern an der Grenze zwischen beiden Staaten begonnen.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mit dem Abbau von Propaganda-Lautsprechern an der Grenze zwischen beiden Staaten begonnen. Die Regierung in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang reagiert damit offenbar auf einen ähnlichen Schritt Südkoreas. 

Die Aktivität werde weiter beobachtet. Es müsse jedoch noch bestätigt werden, ob der Abbau entlang der gesamten Grenze erfolge, teilte das südkoreanische Militär am Samstag mit. 

Dialog soll wiederbelebt werden
Die neue liberale Regierung in Seoul unter Präsident Lee Jae-myung bemüht sich um eine Entspannung der Beziehungen zu Nordkorea. Sie hatte kurz nach Lees Amtsantritt vor zwei Monaten die Beschallung mit Propaganda gegen Nordkorea eingestellt. Am Montag begannen die südkoreanischen Behörden mit dem Abbau der Lautsprecher. Lee will damit den ins Stocken geratenen Dialog zwischen den beiden verfeindeten Staaten wiederbeleben.

Lesen Sie auch:
Südkorea will den Norden nicht mehr mit seiner Popmusik und Nachrichten beschallen.
„Spannungen abbauen“
Südkorea entfernt Anti-Nordkorea-Lautsprecher
04.08.2025

Die Propaganda-Beschallung über die Grenze hinweg wurde von beiden Seiten je nach Stand der Beziehungen immer wieder eingesetzt. Die beiden Länder befinden sich seit dem Korea-Krieg von 1950 bis 1953 formell noch im Kriegszustand, da der Konflikt nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag endete. In den vergangenen Jahren hatten sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten verschlechtert.

Zarte Annäherung
Auch Nordkorea baut Propaganda-Lautsprecher ab
Selenskyj stellt klar:
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
Regierung plant Anreiz
Niedrigere Steuern sollen Vollzeitarbeit anregen
Krone Plus Logo
Diskussion um Reform
Einheitliches Alter für Ruhestand noch sinnvoll?
„Wird Austausch geben“
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
