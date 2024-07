Wofür sich Kamala Harris jetzt einsetzen will

Im Wahlkampf will sie sich für das Recht auf Abtreibung, strengere Waffengesetze und eine stärkere Mittelschicht einsetzen. „Wir werden für die reproduktive Freiheit kämpfen, wissend, dass Trump, wenn er die Chance bekommt, ein Abtreibungsverbot unterzeichnen wird, um Abtreibungen in jedem einzelnen (Bundes-)Staat zu verbieten“, sagte Harris. Derzeit sind Schwangerschaftsabbrüche etwa in der Hälfte der US-Bundesstaaten möglich und in der anderen stark eingeschränkt oder komplett verboten. Im Juni 2022 wurde das landesweite Recht gekippt.