Polizei fischte vier Alkolenker aus dem Verkehr

Bei Schwerpunktkontrollen am Freitag und Samstag in den Bezirken Bregenz und Dornbirn gingen der Exekutive wieder einige Fahrer ins Netz, die eigentlich nicht mehr hinterm Steuer sitzen hätten dürfen. Besonders in den Fokus nahmen die Polizisten Lenker, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Und in der Tat: Drei Lenker wiesen beim Alkomattest einen Wert von über 0,5 Promille auf, einer sogar über 0,8 Promille, er war seinen Führerschein gleich an Ort und Stelle los.