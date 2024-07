Gutscheine können wieder umgetauscht werden

Einkaufsgutscheine sind ein beliebtes Geschenk, gerade Firmen nutzen sie häufig als Boni für ihre Mitarbeiter. Viele Gemeinden und Regionen in Vorarlberg bieten dieses Modell an. Auch die Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland hatte Einkaufsgutscheine ausgestellt, die in den teilnehmenden Geschäften der Region als Zahlungsmittel verwendet werden konnten.