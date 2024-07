Chancen auf EU-Lithium-Deal in Serbien steigen

Seit Jahren sucht die europäische Industrie Lieferanten für Lithium in aller Welt und steht dabei in hartem Wettbewerb mit China, das auf dem Gebiet der E-Autos mittlerweile führend ist. Chinesische Firmen haben sich in vielen Ländern die Lithiumminen und die Weiterverarbeitung gesichert. Chinas Präsident Xi Jinping hatte auf seiner Europareise auch Station in Serbien gemacht. Weil Batterietechnik inzwischen aber von der EU und Deutschland als strategisch wichtiger Bereich eingestuft wird, bemühen sich europäische Hersteller und Regierungen um größere Unabhängigkeit von China.