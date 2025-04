50 Jahre Microsoft: Die Erfolge und Fehltritte

Im Computer-Universum kommt niemand an Microsoft vorbei. Mindestens 70 Prozent aller PC laufen unter Windows. Die Bürosoftware Office zählt über eine Milliarde Nutzer weltweit und selbst in jungen Software-Kategorien wie Arbeitskommunikation hat der Tech-Riese mit Teams Herausforderer wie Slack weitgehend abgehängt. Zum 50. Gründungstag des Unternehmens gibt es also viel zu feiern. Doch die Geschichte von Microsoft ist auch durch einige Rückschläge geprägt.