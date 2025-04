Pompeo schwärmt von Taylor Swifts Großzügigkeit

Hilfe für Neugeborene auf Intensivstation

Das Geld war für ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles bestimmt, in dem Pompeo und ihr Ehemann Chris Ivery Freiwilligenarbeit leisten. „Dort gibt es ein tolles Programm, in dem Musik für die Babys auf der Neugeborenen-Intensivstation gemacht wird“, sagte die 55-Jährige. Eltern nehmen sich dabei selbst auf, wie sie Kinderlieder singen und die Musik wird den Babys vorgespielt, wenn ihre Eltern nicht da sein können, so Pompeo.