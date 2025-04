Horror-Bergung auf A2: Alle Todesopfer sind Frauen

Zahl der Verkehrstoten im ersten Quartal gestiegen

Laut VCÖ sei die Zahl der Verkehrstoten in Österreich im ersten Quartal gestiegen. 62 Menschen kamen in den ersten drei Monaten bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben und damit um acht mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres, informiert die Mobilitätsorganisation. Die meisten Verkehrstoten gab es laut einer Datenanalyse in Niederösterreich mit 21 Todesopfern, die wenigsten in Kärnten mit zwei.