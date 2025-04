Wiener Modehändler schließt Pforten für immer

Bis auf vier Standorte werden drei Modemarken sämtliche Geschäfte übernehmen und Jones als Mieter nachfolgen. Eine unter ihnen ist More & More, berichtet der „Standard“. Die in türkischem Besitz befindliche Textilkette expandierte von München aus in 16 Länder. Nun sichert sich der Konzern drei bis vier Filialen in Österreich.