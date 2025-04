Bärenfleisch-Würstl werden Fall für die Justiz

Kritik an Händler und Kärnten

Doch den Mitgliedern von Tierschutz Austria ist der Handel des Kärntners ein Dorn im Auge. „Durch so etwas wird der Abschuss von vom Aussterben bedrohten Bären gefördert“, kritisiert Michaela Lehner, Leiterin der Stabsstelle Recht von Tierschutz Austria. Aber nicht nur gegen den Händler selbst erhebt der Verein schwere Vorwürfe: „Kärnten ist bekannt für seine Ignoranz gegenüber streng geschützten Tieren wie Bär, Wolf, Biber und Fischotter. Naturschutzgesetze werden hier in Zeiten der Biodiversitätskrise mit Füßen getreten.“