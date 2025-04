Nächster Horror-Crash auf A2 mit zwei Todesopfern

Für zwei 31-jährige Frauen aus Klagenfurt kam in der Nacht jede Hilfe zu spät! Gegen 3.20 Uhr waren die beiden auf Höhe des Autobahnrastplatzes Grafenstein-Nord auf der A2 Südautobahn unterwegs, als es zum tödlichen Unfall kam. „Der Pkw prallte aus bisher unbekannter Ursache gegen den dort rechts neben der Fahrbahn befindlichen Aufpralldämpfer“, schildert die Polizei am Freitagvormittag, was in der Nacht auf Kärntens Straßen passiert war.