Besonders teures Skirennen wegen Parkabzocke

Völlig falsche Daten

Für Gerald Brandt ist der Fall allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Er und seine Kollegen zahlen vorerst nicht, wollen es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen. „Bei dem Schreiben stimmen das Datum und die Uhrzeit nicht. Wir waren am 23. Jänner dort, im Brief ist vom 13. die Rede, und wir sollen von 14.12 Uhr bis 17.59 Uhr dort gestanden sein, was auch unwahr ist. Und bei mir wurde der Brief überhaupt an die falsche Adresse gesendet“, wundert sich der Amtsleiter. Sportlich hat sich der Ausflug nach Ebensee auch nicht ausgezahlt. „Das Einzige, was ich geholt hab, war ein verstauchter Daumen“, meint er sarkastisch