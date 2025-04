Beziehungspause: eine Chance oder völlig sinnlos?

Wenn alles zu viel wird, erst einmal eine Verschnaufpause! Danach wird alles wieder besser. Oder etwa nicht? Wer weiß, nicht selten wurde aus einer Beziehungspause eine dauerhafte Trennung. Wie also geht man so eine Auszeit am besten an, damit sie zur Chance wird? Oder ist an diesem Punkt sowieso schon alles zu spät, beendet, verloren und vorbei? Stimmen Sie gerne ab!