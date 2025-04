Forscher entwickelten kleinsten Herzschrittmacher

Hilfe für Kinder mit angeborenem Herzfehler

Es könne noch zwei bis drei Jahre dauern, bis der neue Herzschrittmacher am Menschen getestet wird, sagte Studienautor John Rogers von der Northwestern University der Nachrichtenagentur AFP. Sein Kollege Bozhi Tian von der Universität in Chicago, der nicht an dem Projekt beteiligt war, sprach von einem „Durchbruch“, der auch Fortschritt in anderen Bereichen der Medizin anstoßen könnte. Ihr Ziel sei es, Kindern zu helfen, die mit einem angeborenen Herzfehler in der Woche nach einer Operation auf einen temporären Schrittmacher angewiesen sind, erklärten die an der Entwicklung beteiligten Wissenschaftler.