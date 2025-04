„Shenmue“ ist einflussreichstes Videospiel

Zum zweiteinflussreichsten Spiel wählten die Gamer in der BAFTA-Umfrage das Spiel „Doom“, das als Meilenstein der Ego-Shooter-Spiele gilt. Auf den dritten Platz wurde das 1985 von Nintendo entwickelte Kultspiel „Super Mario Bros.“ gewählt. Unter den Top Ten waren außerdem noch „Half-Life“, „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, „Minecraft“ und „The Sims“.



Die BAFTA-Game-Preise werden am 8. April in London verliehen.