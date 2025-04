Firma pleite: Mitarbeiter machen jetzt Überstunden

Betriebsrat wurde gegründet

Die Auftragslage ist sogar so gut, dass er die Belegschaft gebeten hatte, auf den freien Freitag, den es normal alle zwei Wochen gibt, zu verzichten. An den Freitagen, an denen der Betrieb üblicherweise stillstehen würde, wird nun auch gearbeitet. „Auf Überstundenbasis“, so der Anwalt, der unmittelbar nach Insolvenzeröffnung die Gewerkschaft beigezogen hatte, um beim Möbelhersteller die Gründung eines Betriebsrats anzustoßen. „Das erleichtert die Situation, weil es so einen Ansprechpartner gibt“, sagt er, der sich für den Kampf um die Zukunft der Firma „sehr zuversichtlich“ zeigt.