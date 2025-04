Ärger mit Handy-, Internet- und Paketdiensten

Beschwerden über Handyanbieter

Bei Handy- und Internetdienstleistungen verzeichnete die Schlichtungsstelle der RTR in Wien mit 1659 Fällen einen Anstieg um knapp 11 Prozent. 1583 Schlichtungsfälle betrafen Telekommunikationsdienste, 76 Fälle entfielen auf den Bereich Medien. Der durchschnittliche Streitwert bei den Verfahren sank im Vergleich zu 2023 um knapp 17 Prozent auf 356 Euro, teilte die RTR mit. 94 Prozent der eingebrachten Fälle wurden innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen. Die „Beschwerdelandschaft“ im Telekommunikationssektor sei in den letzten Jahren sukzessive unspektakulär geworden, so Steinmaurer.