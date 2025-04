Wir schicken euch zur Austria Comic Con und ins KinoGotham, Game of Thrones, Star Wars – für eingefleischte Film- und Serienjunkies sind dies alles bekannte Titel. Unglaublich, dass man weltweit bekannte Stars nun live in Wels (OÖ) treffen kann: bei der Austria Comic Con am 26. und 27. April. Die „Krone“ verlost Tickets für die Messe und für die Wiederaufführung von „Star Wars: Episode III“.