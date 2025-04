Türkei fordert Israel zum Rückzug aus Syrien auf

Israel hatte am Mittwochabend und am Donnerstag erneut mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, die Luftangriffe seien „eine klare Botschaft und eine Warnung für die Zukunft – wir werden nicht zulassen, dass die Sicherheit des Staates Israel beschädigt wird.“ Er kündigte an, israelische Streitkräfte würden sich aus Pufferzonen in Syrien nicht zurückziehen.