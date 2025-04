Österreicher zeigt Sex der Zukunft in Cyberbordell

Guter Sex, wann immer man wolle, nonstop: „Warum sollte uns das nicht gefallen?“, fragte der schottische Computerexperte und Autor David Levy rhetorisch und prognostizierte daher in seinem 2007 veröffentlichten Buch „Sex with Robots“, dass dieser bis 2050 Realität werde. Wie sich der Sex der Zukunft anfühlt, kann man allerdings schon heute erleben – im ersten Cyber-Bordell in Berlin. Die Idee dazu hatte ein Österreicher.