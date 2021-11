Proteste gegen geplanten Lithium-Abbau in Serbien

Aus Protest gegen den geplanten Abbau von Lithium sind am Samstag in mehreren Städten Serbiens Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Belgrad blockierten Umweltschützer wichtige Verkehrspunkte, nachdem es Zusammenstöße mit Sicherheitskräften gegeben hatte. Die Demonstrationen richten sich gegen den britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto, der auf Grundlage eines neuen Enteignungsgesetzes in der Nähe der westserbischen Stadt Loznica mit dem Kauf von Land begonnen hat, um Lithium-Vorkommen abzubauen. Das grüne Licht der Behörden steht jedoch noch aus.