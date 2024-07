Italienische Urlauber fliehen aus Städten

93 Prozent urlauben im Inland

Bereits am Samstag haben italienische Urlauberinnen und Urlauber den Städten den Rücken zugekehrt. Auf den Autobahnen war in der Früh starker Verkehr gemeldet worden. Am Wochenende waren beispielsweise viele Tagestouristinnen und Tagestouristen in Richtung Meer oder Berge unterwegs. Der Hotelierverband Federalberghi schätzt, dass 93 Prozent der Bevölkerung Italiens diesen Sommer im Inland urlaubt.