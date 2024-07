Preisschock: Italien-Urlaub heuer deutlich teurer

Die Preise steigen und steigen – für die Unterkunft, für die Strandbäder und die Gastronomie. Im Schnitt gibt jeder Österreicher 124 Euro pro Tag in Italien aus. Doch dieser Betrag könnte in vielen Badeorten am Meer und an Seen nicht mehr ausreichen. Das Forschungszentrum „Centro Studi Conflavoro“ beklagt in seinem jüngsten Bericht, dass die Unterbringungskosten gegenüber dem Vorjahr um bis zu 23 Prozent höher sind als 2023. Die Übernachtungspreise variieren je nach Region erheblich.