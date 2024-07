So zahlen Alleinreisende beim Buchen nicht drauf

Egal ob City-Trip am Wochenende, Wellness-Tage oder gar eine ganze Woche am Strand – immer mehr Menschen fahren alleine in den Urlaub. Das kann bewusst geschehen, aber auch als rein praktischen Gründen: Der Partner bekommt nicht zu selben Zeit Urlaub und hat einfach keine Lust auf die Yoga-Woche auf den Kanaren. Manche bevorzugen das Solo-Reisen deswegen, weil sie keine Kompromisse darüber eingehen müssen, wie man seine Zeit verbringt und in welches Restaurant man geht. Und man ist automatisch offener für Kontakt zu Einheimischen oder anderen Reisenden, sollte man doch spontan Gesellschaft wünschen.