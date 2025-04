Rotstift auch bei Kulturinfrastruktur angesetzt

Schon diese Woche war die koalitionäre Osterruhe zu Ende. Nächste Woche geht es bei den Verhandlungen rund um die nötigen Einsparungen im Budget ans Eingemachte. Satte 1,1 Milliarden Euro sollen in den Ministerien eingespart werden. In einigen Kabinetten, so hört man aus Regierungskreisen, dürfte man in der Fastenzeit aber auch auf Einsparungspläne verzichtet haben. Nicht so im von SPÖ-Chef Andreas Babler angeführten Kulturministerium.