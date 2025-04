Der Riese ist erwachsen

„Aktuell sind es 16“, hat Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski Kristallwelten, ein paar Daten parat. Die Zahl der Zauber-Bubbles wird in den nächsten Jahren weiter sinken, dafür soll sich „das Staunen pro Quadratmeter“ potenzieren, wie es Isser ausdrückt. Was er damit meint, können die Besucher ab Mai in der neuesten Wunderkammer herausfinden.