Österreichs „Rallye-König“ will Tschechien erobern

Ausnahmegenehmigung

Nun will der rot-weiß-rote „Rallye-König“ auch Tschechien erobern, startet er dank einer Ausnahmegenehmigung am Samstag bei der zwölf Sonderprüfungen umfassenden Rallye Šumava Klatovy mit der Titeljagd in unserem Nachbarland. „Den Titel auch dort zu holen, klingt sehr verlockend, davon gehen auch viele aus. Die Konkurrenz ist aber sehr groß und es wird enorm schwierig. Die einheimischen Fahrer kennen die Strecken einfach viel besser und auch der Asphalt ist ganz anders als bei uns“, will Wagner aber nicht zu viel versprechen.