Amalia stiehlt im Mini-Cape-Kleid die Show!

Prinzessin Alexia zeigte sich in einem lässig-coolen Look mit schwarzer Lederjacke, dunklem Rock von Maje, einem schlichten weißen T-Shirt und einer auffälligen roten Tasche mit gleichfarbigen Schuhen als Farbtupfer. Die in London studierende Prinzessin war offenbar extra für die Feierlichkeiten in die Heimat gereist.