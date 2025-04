Prinz William sprach vor Papst-Begräbnis mit Trump

Es ist das erste Mal, dass William König Charles III. bei einer internationalen Trauerfeier vertreten hat. Trump und Prinz William haben sich bereits einmal in Paris bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre Dame in Paris getroffen. Seither gilt der Thronfolger als britische Wunderwaffe der Diplomatie in Sachen Trump. Der US-Präsident, der als großer Fan des britischen Königshauses gilt, lobte William als „guten Mann“.