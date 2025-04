Lucas Auer triumphiert zum Saisonauftakt der DTM

„Wir versuchen, wieder abzuliefern“

„Es war ein super Rennen, riesigen Dank an meine Crew“, meinte Auer im Auto via Funk und war sichtlich gerührt von dem Erfolg nach langer Durststrecke. „Perfekter Tag, muss meiner Gruppe Landgraaf gratulieren. Ich gönne es uns allen so sehr, es war ein perfekter Start“, sagte er danach ohne Helm ins Pro-7-Mikrofon. Zunächst wollte er erst einmal den Sieg genießen, ehe er an Sonntag denkt. „In der DTM kann sich alles drehen, aber wir versuchen, wieder abzuliefern.“