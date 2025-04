Was die Fans heuer beim Rechbergrennen erwartet

Reifenstapel, Lautsprecheranlagen, Werbebanner – wer in den vergangenen Tagen bei Tulwitz über die B 64 gefahren ist, hat einen Vorgeschmack darauf bekommen, was heute und morgen dort abgeht: Insgesamt 258 Starter nehmen das legendäre Rechbergrennen in Angriff, zu dem im Vorjahr rund 32.000 Zuschauer strömten.